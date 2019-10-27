رياضة | تصريحات نارية من حمد الله عقب الديربي.. وهذه نصيحته للهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من حمد الله عقب الديربي.. وهذه نصيحته للهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبد الرازق حمد الله، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي النصر، عن مواجهة فريقه أمام الهلال في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، في ختام الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو، أهداف اللقاء لصالح الهلال، بعدما استغل تمريرة من زميله الفرنسي بافتيمبي جوميز، ليضعها في شباك النصر، عند الدقيقة 32.

واستمرت سيطرة لاعبوا الهلال خلال الشوط الأول، وكانوا على وشك أن يهزوا شباك النصر أكثر من مرة، في ظل تراجع واضح من نجوم النصر في، باستثناء بعض المناوش من المغربي نور الدين أمرابط.

ومع بداية الشوط الثاني، استطاع نادي النصر أن يشكل خطورة واضحه على مرمى الهلال، حتى تمكن عبد الرزاق حمد الله من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 55، بضربة رأسية اصطدمت بقدم المعيوف لتستقر في شباك الزعيم.

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وأحرز حمد الله الهدف الثاني له وللعالمي، بعدما استغل تمريرة رائعة من جوليانو داخل منطقة الجزاء، ليضعها في شباك الهلال، عند الدقيقة 73، ليعلن الحكم هقب انتهاء المباراة فوز النصر على الهلال بهدفين مقابل هدف.

وقال حمد الله في تصريحات عقب نهاية المباراة: "الاصابات أثرت علينا في بداية الموسم، لكن النصر عاد الأن وبقوة".

وأضاف: "يجب على لاعبين الهلال أن يعلموا متى يقوموا بالتمريرات القصيرة".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة في المركز الأول.