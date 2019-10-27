رياضة | يورجن كلوب يقدم تحديثًا آخر حول إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يقدم تحديثًا آخر حول إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في تصريحات صحفية بعد مباراة فريقه أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حول إصابة اللاعب الدولي المصري التي تعرض لها وخرج علي أثرها من المباراة.

حديث كلوب عن إصابة صلاح

وقال كلوب "لقد تعرض محمد لإصابة بنفس الكاحل الذي اُصيب به أمام ليستر سيتي، لقد عانى من التهاب حاد بالكاحل حيث شارك اغلب وقت المباراة، لكنها ليست اصابة قوية وقد يتعافى قريباً لكنه مازال مصاباً، اما فان دايك لديه إصابة في القدم لكن ليستر قوية".

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تعرف علي نتيجة مباراة ليفربول و توتنهام

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

تعرف علي موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 28 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.