رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد قمة ميلان وروما بالجولة التاسعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد قمة ميلان وروما بالجولة التاسعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل أحداث مباراة إي إس روما ضد إي إس ميلان، بفوز فريق العاصمة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي الممتاز.

وجاءت نتائج الجولة التاسعة كالآتي:-

هيلاس فيرونا 0 × ساسولو 1

ليتشي 1 × يوفتتوس 1

إنتر ميلان 2 × بارما 2

جنوى 3 × بريشيا 1

بولونيا 2 × سامبدوريا 1

سبال 1 × نابولي 1

تورينو 1 × كالياري 1

أتلانتا 7 × أودينيزي 1

ويتبقى مباراة وحيدة ضمن منافسات هذه الجولة حيث يحل فيورنتينا ضيفا على لاتسيو في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي عقب هزيمة ميلان من روما من خلال التقرير الآتي:-

1- يوفتتوس 23 نقطة.

2- إنتر ميلان 22 نقطة.

3- أتلانتا 20 نقطة.

4- نابولي 17 نقطة.

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5- روما 16 نقطة.

6- كالياري 15 نقطة.

7- بارما 13 نقطة.

8- لاتسيو 12 نقطة من 8 مباريات.

9- فيورنتينا 12 من 8 مباريات.

10- بولونيا 12 نقطة.

11- تورينو 11 نقطة.

12- ميلان 10 نقاط.

13- أودينيزي 10 نقاط.

14- ساسولو 9 نقاط من 8 مباريات.

15- هيلاس فيرونا 9 نقاط.

16- ليتشي 8 نقاط.

17- جنوى 8 نقاط.

18- بريشيا 7 نقاط من 8 مباريات.

19- سبال 7 نقاط.

20- سامبدوريا 4 نقاط.