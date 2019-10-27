رياضة | مواجهات صعبة في مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث

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مواجهات صعبة وقوية تنتظر كل الأندية دون استثناء في الأسبوع الثالث بالمجموعة الخامسة لدوري القسم الثالث والذي ينطلق الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثلاثة الا الربع

تنتظر المجموعة الخامسة، من دوري القسم الثالث، والتي تتضمن أندية الجيزة، إقامة مواجهات صعبة، وقوية، في الجولة الثالثة، التي ستقام في الثالثة إلا ربع من عصر الثلاثاء.

وفي المقرر ان يلعب فريق البدرشين، صاحب المركز الثامن، برصيد ثلاث نقاط، مع فريق جولدي، صاحب المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، إلا أن فارق الأهداف تأتي في مصلحة الضيوف.

ويستضيف الدخان الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، نظيرة فريق حلوان صاحب المركز الخامس نفس الرصيد من النقاط، والذي فاجأ جميع فرق الأسبوع الماضي اثر فوزه على أكتوبر في عقر داره.

ويخرج الاتصالات المتصدر صاحب العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، لملاقاة فريقق الصف الذ يأتي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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ويستضيف بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة، نظيرة فريق جينيس صاحب المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.

ويواجه فريق العياط العاشر برصيد نقطة وحيدة، نظيرة فريق أبو النمرس صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط، علماً بأن العياط لديه مباراة مؤجلة أمام القومي بسبب كأس مصر.

ويستضيف الصيد صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فريق القومي صاحب المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط والذي تأهل للدور التمهيدي الأخير من كأس مصر اثر فوزه على اسكو بثلاثية نظيفة سجلهما ميسي ومصطفي هشام ووليد فيصل.

ويحل فريق أكتوبر الذي يتواجد بالترتيب قبل الأخير، بنقطة وحيدة، ضيفاً على المعادي الوصيف برصيد أربع نقاط .

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الإتصالات : 6 نقاط

2- المعادي : 4 نقاط

3- الدخان : 3 نقاط

4- الصف : 3 نقاط

5- حلوان : 3 نقاط

6- جينيس : 3 نقاط

7- جولدي : 3 نقاط

8- البدرشين : 3 نقاط

9- بشتيل : نقطة وحيدة

10- العياط : نقطة وحيدة

11- القومي : نقطة وحيدة

12- أبو النمرس نقطة وحيدة

13- أكتوبر : نقطة وحيدة

14- الصيد : نقطة وحيدة

