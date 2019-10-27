رياضة | الانتاج الحربي يوضح سبب "تجاهل" ثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتاج الحربي يوضح سبب "تجاهل" ثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول من داخل فريق الانتاج الحربي، ان ابتعاد ايمن الطرابلسي وباسم مرسي عن المشاركة مع الفريق خلال مباريات الدوري ليس له علاقة بعدم اقتناع المدير الفني امكانياتهم

وقال المصدر : غيرصحيح مايثار، تم شراء ايمن الطرابلسي عن اقتناع تام من مختار مختار، وهو الان في فترة التجهيز والانسجام، وسيتم الاستعانه به قريبا

واردف : اما عن باسم مرسي، فاللاعب يستعيد مستواه، ولن نشركه الا اذا كان جاهزا مائة بالمائة.

صفقات الإنتاج الحربي 2019-2020:

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وقد تعاقد نادي الإنتاج الحربي مع علي فتحي الظهير الأيسر السابق للزمالك في صفقة انتقال حر.

وكان فتحي قد لعب في صفوف المقاولون العرب والزمالك، لكنه غاب عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة لإصابته في الركبة.

وتعاقد الفريق الحربي ايضا مع محمد عصام الغندور، حارس مرمى شباب الأهلى، ووقع الحارس على عقود انتقاله بشكل رسمى، لنادي الانتاج الحربى، لمدة 4 مواسم قادمة، فى صفقة انتقال حر.

وكان الغندور، محط أنظار عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، خاصة وادى دجلة وسموحة والاتحاد السكندرى، لكن اللاعب فضل الانضمام لصفوف الانتاج الحربى، فى ظل وجود فرصة كبيرة لمشاركته أساسيًا فى الموسم المقبل.

يذكر أن الإنتاج الحربي تعاقد مع كل من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسي على سبيل الإعارة من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت، ومصطفى البدري من الأهلي.

