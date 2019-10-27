رياضة | صدمة لنادى ليفربول بعد اصابة محمد صلاح

تلقي جمهور نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية بإصابة محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي في مباراة الفريق اليوم الأحد أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

محمد صلاح يغيب لمدة ثلاثة أسابيع

وقال ديفيد مادودك صحفي مقرب من ليفربول أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول شوهد بعد المباراة يخرج مع كيس من الثلج على كاحله، الاصابة هي نفس التي تعرض لها امام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أن مشاركته امام المان السيتي يوم 11 الشهر المقبل بمحل شك حيث سيغيب على الاقل لـ 3 أسابيع اذا تم تجديد الاصابة.

تعرف علي نتيجة ليفربول

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 28 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.