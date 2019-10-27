رياضة | حصاد مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت ستة مباريات، الأحد، في المجموعتين الأولى، والثالثة، للنسخة السابعة، من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم، بالمنوفية.وشهدت المباريات إحراز 12 هدف في المجموعة الأولى، و17 هدف في المجموعة الثانية، بجانب 3 حالات طرد في لقاء سنريس وكفر صراوة.

شهدت المجموعة الأولى، فوز فريق العراقية على حساب فريق كفر داود 3-1 وقام الحكم بإلغاء اللقاء في الشوط الثاني، عقب التعدي عليه من جانب أحد لاعبي فريق كفر داود في الشوط الثاني.

أحرز أهداف العراقية، محمد رضا ومحمود عبدالعزيز علي عمار من ركلة جزاء، ويقود الفريق حماده مبروك مدير فني، ومدحت موسي إداري، وشحات داود مدرب حراس.

وحقق سنتريس الفوز على فريق كفر صراوة 4-2 سجل منهم كريم شحاتة هدفين، وشعبان جمال هدف، والبديل إبراهيم عثمان هدف، وشهد اللقاء طرد 3 لاعبين من فريق صراوة، منهم لاعبان عقب إنتهاء اللقاء.

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تعادل منوف مع ميت عفيفي بهدف لكل منهما، حيث تقدم أحمد سمير لمنوف في الشوط الأول، وتعادل فريق ميت عفيفي في الشوط الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، فاز مركز شباب تلا على فريق منشأة بخاتي 6-0 سجلهم السيد عبد الغفار، وباسم شوقي، وصلاح جبر "هدفين" لكل منهم.

وفاز فريق زرقان خارج ملعبه، على حساب فريق بنتيجة 4-1 عن طريق محمد عويس "هدفين" ورمضان السيد ومحمود النفيلي، وجاء هدف طنبشا عبر اللاعب حاتم عرفة.

وتغلب فريق الدبايبة على فريق زنارة 5-1 سجلهم محمود عماد هدفين، وأحمد فتحي هدفين، وعبد اللطيف عاطف هدف، وسجل هدف زنارة اللاعب أحمد رضا.