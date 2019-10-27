رياضة | تعليق مثير من كلوي عقب الفوز الهام على توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من كلوي عقب الفوز الهام على توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته عقب الفوز الهام مساء اليوم على توتنهام بهدفين مقابل هدف.

وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا مساء اليوم على توتنهام بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"مباراة رائعة للغاية، احببتها جدًا، واللاعبون قدموا مستوى منيز للغاية".

وأضاف :"لقد أحببت المباراة. لقد كانت مباراة رائعة ، كيف ينبغي أن تبدو كرة القدم. ألعب أمام فريق قوي منظم حقًا مع العلم أن كل هجوم يمكن أن يصل إلى هدفك".

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وعن إصابة محمد صلاح قال :"محمد صلاح عانى من إصابة في الكاحل والتي تعرض لها أمام ليستر سيتي".

وأضاف :"هذا الألم سيختفي في يوم من الأيام، لكنه يعاني منه الآن ولم يتمكن من استكمال اللقاء".

وواصل :"فيرجل فان دايك تعرض لإصابة بالساق لكنها طفيفة".

وأتم حديثه :"لقد توقعنا أن يكون توتنهام مضغوطًا للغاية وعدوانيًا ويطاردنا. لقد فقدنا الكرة في وسط الملعب وهجومنا المضاد. كان الأمر سيئ الحظ بعض الشيء. كنت أتوقع ذلك".