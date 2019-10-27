رياضة | نور الطيب تتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نور الطيب تتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت المصرية نور الطيب إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للإسكواش بعد الفوز على سلمي هاني، بثلاثة أشواط دون رد في مباراة دور الستة عشر التي أقيمت اليوم.

وانتصرت نور الطيب في الشوط الأول ١٣/١١، الثاني ١١/٥، وفاز في الثالث ١١/٤، لتفوز بالمباراة التي استمرت ٣٠ دقيقة.

وتستضيف مصر بطولة العالم للسيدات في الفترة بين ٢٤ أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى ٤٣٠ ألف دولار.