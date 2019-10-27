اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت KSA AlHilal رابط مباشر متعدد AlHilal Saudi

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تنتظرها الجماهير السعودية بشكل خاص والعربية بشكل عام عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الهلال مع النصر في الجولة الثامنة من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019-2020 ويبدأ اللقاء في السابعة و55 دقيقة بتوقيت مكة لمكرمة

وتمثل مباراة الليلة " ديربي الوطن العربي " بعدما أصبح الفريقان يقدما وجها لأبرز الديربيات والقمم الكروية في الوطن العربي