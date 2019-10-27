اونلاين | الشوط الثاني.. بث مباشر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض "1-0" (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني.. بث مباشر مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض "1-0" (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع " الخليج 365 الرياضي" خدمة بث مباراة الهلال ضد النصر يلا شوت لايف yalla shoot live، اليوم الاحد الموافق 27 أكتوبر 2019 ، ضمن مبارايات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

موعد مباراة الهلال ضد النصر كورة بلس دورينا kora plus dawrynaوالقنوات الناقلة تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة الا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية ، السابعة الا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ، والتاسعة الا الخمس دقائق بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ـ وتذاع المباراة على قناة عبر القنوات الرياضية السعودية 1HD، بالإضافة الى البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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