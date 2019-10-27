اونلاين | ديربي الرياض.. متابعة مباراة الهلال والنصر لايف (1-0) بث حي hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي الرياض.. متابعة مباراة الهلال والنصر لايف (1-0) بث حي hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الهلال والنصر بث مباشر ، متصدر جدول ترتيب دورى الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم حتي الآن ، في مواجهة صعبة أمام فريق النصر ، الهلال صاحب المركز الأول برصيد 19 نقطة استطاع أن يجمهم من 7 مباريات ، تمكن من الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتلقي أي هزيمة حتي الآن ، أما النصر فيحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة ، تمكن من الفوز في 3 مباريات وتلقي هزيمة وحيدة وتعادل في لقائين ، الزعيم معنوياته في السماء بعد الفوز علي السد القطرى وصعوده الي نهائى دورى أبطال اسيا هذا الموسم ، لذلك سنشاهد مباراة قتالية بين اللاعبين نتمني أن نستمته بها .

يقام اللقاء اليوم بين فريقي الهلال والنصر بث مباشر وذلك في يوم الأحد الموافق 26 – 10 – 2019 ، وذلك علي استاد جامعة الملك سعود ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Ksa Sports HD1 ، توقيت اللقاء في السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

وسوف نتابع معكم بنشر كل المعلومات المتعلقة بمباراة الهلال والنصر بث مباشر بدون تقطيع واضافة رابط البث المباشر وذلك قبل اللقاء بنصف ساعة ، واذا واجهتك أي مشكلة في رابط البث فكل ما عليك هو كتابة تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بتحديث الفيديو مباشرة .

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تشكيل الهلال السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: عبد الله الحافظ وجانغ هيون سو وياسر الشهراني ومحمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج وجوستافو كويلار وسالم الدوسري وكاريلو.

الهجوم: بافيتمبي جوميز.