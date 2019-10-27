اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصر محمد صلاح، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، على ملعب “آنفيلد”، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Liverpool ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، واالخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد توتنهام حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي، في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عن طريق تحقيق الفوز على السبيرز Liverpool vs Tottenham ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ليفربول وتوتنهام، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ليفربول، نظرًا لقوة منافسه السبيرز الذي تمكن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في سيناريو يأمل بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام في عدم تكراره.

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره توتنهام، بهدفين دون رد في أخر مباراة جمعت بينهما، ضمن إطار نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، بعدما افتتح الدولي المصري محمد صلاح نتيجة المباراة مبكرًا في الدقيقة الثانية من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح قبل أن يعزز ديفوك أوريجي من تقدم الريدز بالهدف الثاني في أخر دقائق المباراة.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري قبل مباراة ليفربول وتوتنهام Salah LIVE

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في ثمانية مباريات والتعادل في لقاء وحيد، بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل والخسارة في مثلهما.