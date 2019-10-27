اونلاين | الشوط الثاني.. يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح

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شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام التي ستقام اليوم في الساعة السادسة والنصف مساء، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستدير مشاهدة المباراة اليوم، أما عن أبرز مواجهات الفريقين سابقا فكانت في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد في يونيو الماضي، ليحقق ليفربول الفوز بهدفين مقابل لا شيء، ويحرص كل فريق منهما في تحقيق الفوز والتغلب على الطرف الآخر.

أما عن ترتيب الفريقين فيحتل توتنهام المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي، أما ليفربول فهو يحتل صدارة الترتيب، بعدما تغلب على فريق جينك بنتيجة 4_1، وذلك كان من ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام| مواجهة الريدز والسبيرز يوتيوب مباشر live 1

مباراة ليفربول اليوم

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

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ستقام المباراة في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب أنفيلد، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورت، وسنقدم لكم رابط مشاهدة مباشر يوتيوب لايف، ويمكنكم مشاهدتها على يلا شوت مباشر، أما عن رصيد نقاط الريدز فهو 14 نقطة، أما رصيد نقاط توتنهام فهو 12 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، لوفرين، فان دايك، أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، فابينيو

خط الهجوم: ماني، فيرمينو، محمد صلاح.