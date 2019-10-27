اونلاين | «شووت Sadio Mane» مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «شووت Sadio Mane» مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول نظيره نادي توتنهام هوتسبير YALLA SHOOT اليوم الأحد 27 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

وستذاع مباراة ليفربول وتوتنهام LIVERPOOL ONLINE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق خليل البلوشي.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام وملعب اللقاء

وستلعب مباراة ليفربول وتوتنهام KORA ONLINE اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أليسون.

Advertisements

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام ليفربول:

حراسة المرمى: جازانيجا.

خط الدفاع: داني روز، فيرتونخن، ألدرفايريلد، أورييه.

خط الوسط: وينكس، سيسوكو، ندومبيلي.

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج مين، لاميلا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول KORA LIVE في صدارة جدول ترتيب الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي توتنهام بث مباشر يلا شوت في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.