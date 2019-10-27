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بايرن يعبر أونيون برلين ويستعيد صدارة البونديسليغا مؤقتا

استعاد بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على أونيون برلين في المرحلة التاسعة. فيما احتل فرايبورغ المركز الثاني بعد فوزه على لايبزيغ. وشهدت هذه المرحلة تعادلا سلبيا بين شالكه بوروسيا دورتموند.

هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مجددا لينفرد بالرقم القياسي بالتسجيل في تسع مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في فوز بايرن ميونيخ 2-1 على ضيفه أونيون برلين ليستعيد الصدارة مؤقتا، اليوم السبت (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019). وبهذه النتيجة رتفع رصيد بايرن إلى 18 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن فرايبورغ.

غدا يعرف اسم الفريق الذي سيحتل الصدارة في المرحلة التاسعة من الدوري الالماني الصدارة إذ تختم هذه المرحلة بمباراتين بين فولفسبورغ وأوغسبورغ والأخرى يتجمع بين بوروسيا نونشنغلادباخ وإنتراخت فرانكفورت. إذ يمكن لكل من فولفسبورغ ومونشنغلادباخ انتزاع الصدارة من بايرن.

كما رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 13 هدفا ليحقق رقما جديدا في الدوري وأصبح بذلك أول لاعب في تاريخ البوندسليغا ينجح في هز الشباك في كل من المباريات التسعة الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة. وانفرد ليفاندوفسكي بالرقم القياسي بعدما عادله في المرحلة الماضية حيث كان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم الغابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي هز الشباك لبوروسيا دورتموند في أول ثماني مباريات من المسابقة بموسم 2015 / 2016.

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وفي مباريات أخرى فاز فرايبورغ على ضيفه لايبزيغ بهدفين مقابل هدف وهوفنهايم على مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبادربورن على فورتونا دوسلدورف 2 /صفر وتعادل شالكه مع بوروسيا دورتموند سلبيا.

واحتل فرايبورغ المركز الثاني برصيد 17 نقطة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على لايبزيغ الذي توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس. وتقدم فرايبورغ بهدف سجله نيكولاس هوفلر في الدقيقة 47 ثم أضاف نيلس بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة، ولكن لوكاس كلوسترمان سجل هدف حفظ ماء الوجه للايبزيغ في الوقت بدل الضائع.

وحقق بادربورن فوزه الأول هذا الموسم وتغلب على ضيفه فورتونا دوسلدورف بهدفين دون رد. وتقدم عبدالحميد صابري بهدف لبادربورن في الدقيقة 43 ثم أضاف سيباستيان شونلاو الهدف الثاني في الدقيقة 64. ورغم الفوز ظل بادربورن في المركز الأخير برصيد أربع نقاط وتوقف رصيد فورتونا عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

واقتنص هوفنهايم فوزا غاليا من ملعب هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي غيلسنكيرشن لم ينجح شالكه ودورتموند في استغلال الفرص التي لاحت لهما على مدار شوطي اللقاء ليكون التعادل السلبي هو سيد الموقف في النهاية.