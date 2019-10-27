الامارات | الجزيرة يحصد نقاط كلباء بهدايا "البلوشي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحصد نقاط كلباء بهدايا "البلوشي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب حارس اتحاد كلباء البديل، محمد البلوشي، في خسارة فريقه ضد الجزيرة 3/2، في المباراة التي جرت مساء الأحد، في ختام المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولعب البلوشي، بديلاً للاعب خالد الشحي بعدما تعرض الحارس الأساسي جمال عبد الله للبطاقة الحمراء لعرقلة علي مبخوت من خارج الصندوق.

واضطر اتحاد كلباء لخوض اللقاء لمدة تصل إلى 34 دقيقة وهو بـ10 لاعبين رغم أنه كان البادي بالتسجيل عن طريق البرازيلي هنريك ادريانو من هفوة دفاعية (48) .

لكن علي مبخوت نجح أن يُعيد المباراة إلى نقطة الصفر بتسجيله هدف التعادل من كرة مرتدة من الحارس البديل محمد البلوشي، من تسديدة "عموري" (74).

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وعاد البلوشي ليرتكب خطأ مشابه من كرة ارتدت من بين يديه وصلت إلى المتابع، خلفان مبارك ليضع الكرة داخل الشباك وسط اثنين من مدافع كلباء.

وضرب زايد العامري مجدداً مرمى محمد البلوشي من تمريرة سحرية من علي مبخوت أودعها ببراعة من فوق الحارس (88).

ونجح التوغولي ملابا في تقليص الفارق من ضربة رأس مثالية لكن هذا الهدف لم يكن كافيا بالنسبة للنمور لتعديل النتيجة (90+5)

وكان الفريق الضيف قد لعب شوط أول بطريقة مثالية ونجح في غلق المنافذ أمام علي مبخوت وعموري بتهديد مرماه باستثناء فرصة شبه مؤكدة من تسديدة "مبخوت" التي ارتدت من يد الحارس جمال عبد الله والعارضة وتحولت في الأخير لضربة ركنية (18)

وأنقذت تقنية الفيديو اتحاد كلباء من هدف رابع، عندما احتسب عبد الله الجنيبي، ضربة جزاء لمصلحة الجزيرة إثر كرة مشتركة بين ادريانو والبديل زايد العامري، قبل أن يعود الحكم ويلغى قراره بعد أن استعان بتقنية الفيديو (67).