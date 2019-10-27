الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح يقود ليفربول لفوز وصدارة ورقم قياسي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح يقود ليفربول لفوز وصدارة ورقم قياسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فريقه إلى الصدارة بفارق 6 نقاط بعدما قادة إلى الفوز على توتنهام بنتيجة 2-1 في مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وبهذا الفوز أرتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة مقابل 22 نقطة لمانشستر سيتي الوصيف، وظل توتنهام في المركز 11 برصيد12 نقطة.

محمد صلاح، أحرز الهدف الثاني لليفربول ليحول تأخر الفريق بهدف في الدقيقة الأولى إلى الفوز وذلك عن طريق ركلة جزاء ليواصل محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية الشخصية له وذلك بعدما أصبح أكثر لاعبي البريميرليج تسجيلًا للأهداف على ملعبه منذ بداية موسم 2017-2018، وأحرز 37 هدف في بطولة الدوري، كما أصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم (50) على ملعب أنفيلد في 58 مباراة بعد الأسطوري روجر هانت الذي وصل إلى 50 هدف في 58 مباراة