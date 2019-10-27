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الامارات | محمد صلاح يرفض شارة قيادة منتخب مصر

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرفض شارة قيادة منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإعلامي المصري إيهاب الخطيب، أن نجم فريق ، المصري محمد صلاح، رفض إرتداء شارة قيادة منتخب مصر خلال المعسكر الذي سيقام من أجل خوض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا، ونقل موقع ليفربول الناطق العربية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نقلاً عن إيهاب الخطيب قائلاً: “محمد صلاح أبلغ الجهاز الفني للمنتخب رفضه ارتداء شارة القيادة وأن أحمد فتحي هو الأجدر والأحق بارتدائها”.

وكان محمد صلاح قد غاب عن أول تجمعات المنتخب الوطني تحت قياة المدرب المصري حسام البدري، بسبب الإصابة ويعتبر هذا الظهور هو الأول للنجم المصري في المنتخب عقب إزمة التصويت الشهير في استفتاء أفضل لاعب في العالم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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