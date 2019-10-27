شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفوز على توتنهام بهدفين ويحافظ على فارق الست نقاط مع السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على ضيفه توتنهام، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب أنفيلد في اطار الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم توتنهام مبكرًا عن طريق كابتن الفريق هاري كين في الدقيقة 1 من زمن المباراة، بعدها حاول فريق ليفربول تسجيل التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، لكن تألق حارس توتنهام الأرجنتيني جازانيجا حال دون ذلك.

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ومع بداية الشوط الثاني استطاع ليفربول بول تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52 من متابعة لعرضية روبترتسون.

وفي الدقيقة 73 استطاع ساديو ماني الحصول على ركلة جزاء صحيحة، سددها محمد صلاح ليسجل الهدف الثاني وهدف الفوز لفريق ليفربول على توتنهام.

بتلك النتيجة حافظ ليفربول على صدارة الدوري وفارق الست نقاط مع السيتي صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة وليفربول برصيد 28 نقطة، بينما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 12 في المركز 11 من جدول الترتيب.