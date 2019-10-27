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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملخص مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي بفوز العالمي 2-1 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
حسم النصر ديربي العاصمة السعودية الرياض بالفوز على جاره الهلال مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهلال كان المبادر بالتهديف ببصمة كارلوس إدواردو في الدقيقة 32 قبل أن يسجل عبدالله المعيوف هدف التعادل للضيوف في مرماه بالخطأ في الدقيقة 55.
و بحلول الدقيقة 73 ، وضع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني في شباك الهلال معلناً فوز فريقه بالنقاط الثلاث.
و رفع العالمي نقاطه بهذا الفوز إلى الرقم 14 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي مع لعبه مباراة أقل.
أما الزعيم فتوقف عداد نقاطه عند الرقم 19 في صدارة الجدول بعد تلقيه أول خسارة في الدوري هذا الموسم.
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