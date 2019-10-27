ملخص فوز الريدز في مباراة ليفربول ضد توتنهام 2-1 بالدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

منح محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف ليفربول، فريقه فوزًا مهما على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



شارك صلاح في المباراة من البداية، وسجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 75، من ركلة جزاء، وخرج مصابًا في الدقيقة 85، وشارك جوميز بدلًا منه.

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ومنح هاري كين، الفريق اللندني التقدم في الدقيقة الأولى، بعد متابعته لتسديدة سيون هيونج مين، وفشل الريدز في تسجيل التعادل رغم كثرة الفرص التي أتيحت له للتسجيل، وسجل جوردان هندرسون، هدف تعادل ليفربول، في الدقيقة 52، بعد تسديدة متقنة من داخل المنطقة، ومنح صلاح ليفربول الفوز من ركلة الجزاء.

بهذه النتيجة يغرد ليفربول، في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، وتوقف رصيد توتنهام عند النقطة 12 في المركز الـ12.