روما يُحرج ميلان ويفوزعليه بنتيجة 2-1

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

زاد روما من أوجاع ضيفه ميلان و هزمه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي.



و تلقى ميلان الهزيمة الأولى مع المدرب الجديد ستيفانو بيولي بعد التعادل في أول مباراة له في الجولة الماضية مع ليتشي.

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تقدم إيدين دزيكو لروما برأسية في الدقيقة 38 قبل أن يتعادل ميلان عبر ثيو هيرنانديز في الدقيقة 55.

و دون نيكولو زانيولو هدف الفوز للجيالوروسي عند الدقيقة 59 بتسديدة متقنة على يمين الحارس جيانلويجي دوناروما.

فوز يرفع رصيد روما للنقطة السادسة عشر في المركز الخامس بينما توقفت نقاط ميلان عند الرقم 10 في المركز الثالث عشر.