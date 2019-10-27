شكرا لقرائتكم طنطا يخاطب المقاولون العرب لخوض مباراة ودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو طنطا خطابا إلى نظرائهم بالمقاولون العرب لخوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدورى المصرى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة و المقامة فى مصر مطلع الشهر المقبل .

ويخوض فريق طنطا مباراتين وديتين مع حرس الحدود أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز .

واستطاع طنطا تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري العام، ويحتل حاليا المركز الـ12 فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، كان طنطا قد تأهل لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم برفقة أسوان وإف سي مصر.