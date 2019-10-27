نور الطيب تحجز المقعد الأول في ربع نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل حجزت البطلة المصرية نور الطيب هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، المقعد المصري الأول في ربع نهائي بطولة العالم للسيدات المقامة حاليا تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار. وفازت نور الطيب على مواطنتها سلمى هاني المصنفة رقم 15 على العالم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11، 11-5، 11-4. وتبحث نور الطيب عن ثاني ألقابها في الموسم الجاري، بعدما خاضت ثلاث مباريات نهائية بأول ثلاث بطولات حيث حصدت الطيب بطولة الصين الدولية. Advertisements وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي وكانت الشربيني قد حصدت اللقب الثالث في تاريخها بعد الفوز على نور الطيب في المباراة النهائية. وتترقب نور الطيب مواجهة الفائز من مباراة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا والتي تجمعها بالإنجليزية أليسون ويترز في دور ال 16.

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