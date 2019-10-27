شكرا لقرائتكم مصر تحصد 6 ميداليات ذهب و 3 فضيات و8 برونزيات ببطولة العالم للكاراتيه بتشيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء التتويج بعد أن حسمت فريال أشرف لاعبة المنتخب نهائى البطولة والفوز بذهبية منافسات تحت 68 كجم . Advertisements وتربعت مصر على عرش الدول المشاركة حيث تفوقت على تركيا التى جاءت فى المركز الثانى بفارق ذهبيتان للفراعنة ، بينما على مستوى منتخب البنات توج بفضية البطولة والمركز الثاني . وتشارك مصر فى البطولة بقائمة تضم 37 لاعب ولاعبة بخلاف الجهاز الطبى والفنى والإدارى .

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