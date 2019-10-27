شكرا لقرائتكم طاهر محمد: المنتخب الأولمبى يستعد بقوة لأمم أفريقيا للتأهل للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبى، أن جميع اللاعبين فى حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق إنجاز يُحسب لهم ولمنتخب مصر الأوليمبى بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

قال طاهر فى تصريحات صحفية، أن المنتخب الأوليمبى يستعد بكل قوة لأمم افريقيا تحت 23 سنة ، مشددا على أنه جاهز للمشاركة فى حالة رغبة الجهاز الفنى فى الدفع به فى أى وقت خاصة بعد اكتمال شفائه من الإصابة التى لحقت به.

تابع أن المنتخب الأوليمبى يمتلك فى قائمته حلولا وبدائل كثيرة وهو شئ إيجابى للغاية، مضيفا ان التدريبات تشهد منافسة قوية وشريفة فى نفس الوقت لحجز مكان فى القائمة النهائية المشاركة فى البطولة.

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أشار مهاجم المقاولون إلى أن المنتخب يسعى للعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، وكل لاعب له دور دفاعى موضحا أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى يكون له مهام دفاعية سواء مع المنتخب أو ناديه الانجليزى.

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، وأوقعته القرعة فى المجموعة الأولى مع مالى والكاميرون وغانا.