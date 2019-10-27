شكرا لقرائتكم الزمالك يقطع الطريق علي الأهلي في صفقة مهاجم الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على وشك الدخول في صراع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في ظل رغبة الناديين في تدعيم مركز المهاجم الصريح.

الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لضم حسام حسن مهاجم سموحة على مدار الأيام الماضية، لتدعيم خط هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي القادم خاصة في ظل تألق اللاعب مع الفريق السكندري ودخوله حسابات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

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ووفقاً لمصدر مقرب من حسام حسن فإن الزمالك خاطب إدارة ناديه للحصول على خدماته في الوقت الذي اشترطت إدارة النادي السكندري الحصول على مبلغ مالي يتخطي الـ20 مليون جنيه بالإضافة للحصول على خدمات واحد من مهاجمي الزمالك داخل الصفقة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة تجدد الصراع بين الأهلي والزمالك على حسام حسن خاصة في حالة استقرار السويسري رينيه فايلر على استقدامه ومنح إدارة ناديه الضوء الأخضر لشرائه.