شكرا لقرائتكم البريك: لم نخسر بطولة أمام النصر.. وأتحمل مسؤولية الهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف محمد البريك مدافع الهلال بمسؤوليته عن هدف النصر الثاني الذي جاء في ديربي الرياض الذي انتهى لمصلحة الأخير بهدفين مقابل هدف يوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل عبدالرزاق حمدالله هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخر فريقه بهدف كارلوس إدواردو في الشوط الأول إلى فوز أصفر.

وقال البريك في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: خضنا مباراة صعبة وارتكبنا أخطاء استفاد منها فريق النصر، ويجب علينا تصحيح الأخطاء التي وقعنا بها، ونحن خسرنا مباراة ولم نخسر بطولة.

وزاد: ارتكبت خطأ في التمريرة التي جاء منها هدف الفريق الخصم الثاني، وهذه توجيهات المدرب الذي يريد بناء الهجمات من الخلف، ونحن كلاعبين نتحمل الأخطاء التي وقعنا بها، وأمامنا فرصة لتصحيح كل ذلك قبل لقاء نهائي دوري أبطال آسيا.