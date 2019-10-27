شكرا لقرائتكم غرناطة يواصل مفاجآته ويهزم ريال بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل غرناطة الصاعد حديثا لدوري الأضواء هذا الموسم بدايته المفاجئة للموسم بتجاوزه لبرشلونة حامل اللقب نحو صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب تغلبه على ريال بيتيس 1-صفر يوم الأحد في رابع انتصار على التوالي يحققه على أرضه.
وسجل ألفارو بادييو المهاجم السابق لبيتيس الهدف الوحيد في المباراة بعد مرور ساعة بعد أن أسكن الكرة الشباك عند القائم القريب من لمسة واحدة ليكمل هجمة مرتدة سريعة.
ويتصدر غرناطة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة عقب 10 مباريات متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة متمثلة في لقاء القمة أمام ريال مدريد، والذي كان مقررا في البداية يوم السبت، لكن تم تأجيله حتى ديسمبر بسبب مخاوف أمنية.
وعانى بيتيس لصناعة الكثير من الفرص وكانت أخطرها عندما سدد سيرجيو كانالس في العارضة إثر ركلة حرة قبل النهاية. ويحتل الفريق المركز 18 برصيد تسع نقاط عقب ثالث هزيمة في أربع مباريات.
ويملك غرناطة، الذي عاد لدوري الأضواء عقب عامين من الغياب، نفس العدد من النقاط التي جمعها طوال موسم 2016-2017 عندما أنهى في قاع جدول الترتيب.
وانفق الفريق سبعة ملايين يورو لضم لاعبين جدد في الفترة التي سبقت الموسم ويملك ميزانية 35 مليون، وهو ثالث أقل ميزانية لفريق في الدوري.
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