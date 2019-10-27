صلاح ’’المنقذ‘‘ يخطف فوزا ثمينا لليفربول أمام توتنهام.. والفرعون يخرج مصابا

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا ثمينا، على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، مساء الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل توتنهام، هدفا مبكرا في الدقيقة الأولى من المباراة، عن طريق هاري كين، ثم أدرك جوردان هندرسون هدف التعادل لليفربول.

بعد ذلك أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، سددها ببراعة على يسار الحارس.

وحرم حارس توتنهام محمد صلاح من تسجيل هدف رائع، حيث أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 27، من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لحارس السبيرز، إلا أن الأخير تألق وتصدى لها.

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وخرج صلاح في الدقيقة 85، مصابا ليشارك بدلا منه المدافع جوميز، وجاءت إصابة النجم المصري في أنكل القدم الأيسر.

وسيطر ليفربول على أغلب فترات المباراة، وشنوا هجمات عديدة، وسط تراجع توتنهام، الذي اعتمد على المرتدات.

وحرم حارس توتنهام محمد صلاح من تسجيل هدف رائع، حيث أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 27، من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لحارس السبيرز، إلا أن الأخير تألق وتصدى لها.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ28 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما تراجع توتنهام للمركز الـ11 بـ12 نقطة.

شاهد أهداف المباراة وفرصة صلاح ولحظة خروجه مصابا: