نابولي المتواضع يفشل في الاقتراب من القمة بتعادل مع سبال المتعثر









اسماء السيد - فشل نابولي في الاقتراب من يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وملاحقه إنتر ميلان بعدما اكتفى بتعادل 1-1 مع مستضيفه سبال المتعثر اليوم الأحد.

ومنح أركاديوش ميليك تقدما مبكرا لنابولي في الشوط الاول لكن شباك فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اهتزت عبر ياسمين كورتيتش.

وسدد البديل فابيان رويز في القائم للفريق الضيف الذي بحث عن الفوز في الشوط الثاني لكن سبال صمد ليتفادى الهزيمة للمرة الثالثة فقط هذا الموسم.

واكتفى يوفنتوس (23 نقطة) وإنتر صاحب المركز الثاني (22 نقطة) بتعادلين مفاجئين مع ليتشي وبارما على الترتيب أمس السبت لكن تعادل نابولي تركه في المركز الرابع وله 17 نقطة.

وقلص أتلانتا صاحب المركز الثالث الفارق إلى ثلاث نقاط مع يوفنتوس بعدما اكتسح ضيفه أودينيزي 7-1 بفضل ثلاثية لويس موريل.

وحقق فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني رقما قياسيا إذ أصبح أول فريق في عصر منح الفائز ثلاث نقاط يسجل 28 هدفا في تسع مباريات كما عادل أكبر انتصار للفريق في تاريخه بالدوري عندما فاز 7-1 على تريستينا في 1952.

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واكتفى كالياري الذي يحتل المركز الخامس بتعادل 1-1 مع مستضيفه تورينو بعدما ألغى سيموني زازا تقدم الفريق الضيف عبر ناهيتان نانديز.

وأنهى بولونيا صيامه عن الانتصارات في خمس مباريات بتغلبه 2-1 على سامبدوريا متذيل الترتيب.

ملخص مباراة نابولي وسبال:

ملخص مباراة بولونيا وسمبدوريا:

ملخص مباراة تورينو وكالياري:

ملخص مباراة اتالانتا واودينيزي: