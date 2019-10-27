البدري يقود الترجي للفوز على الصفاقسي في قمة بالدوري التونسي









اسماء السيد - عوض المهاجم أنيس البدري إهدار ركلة جزاء بتسجيل هدفين ليقود الترجي حامل اللقب للفوز 2-صفر على مستضيفه الصفاقسي في قمة بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأضاع البدري ركلة جزاء بعد 11 دقيقة من بداية المباراة لكنه نجح في افتتاح التسجيل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وأكد البدري أفضلية فريقه عندما أضاف الهدف الثاني قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وتقدم الترجي للمركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات متفوقا بفارق الأهداف على الصفاقسي صاحب المركز الثالث الذي خاض مباراتين أكثر.

وقال معين الشعباني مدرب الترجي "حصدنا ثلاث نقاط مستحقة بعد أن ركزنا على نقاط قوتنا ولم نتأثر بإهدار ركلة الجزاء واستمر فريقنا في فرض أسلوبه".

واعترف مدرب الصفاقسي فتحي الجبال بأن فريقه فشل في صنع فرص واضحة للتسجيل في مواجهة غريمه رغم اللعب على أرضه وأمام جمهوره.

وسجل محمد رمضان مكاري هدفا لينقذ الاتحاد المنستيري المتصدر من أول خسارة ويقوده للتعادل 1-1 مع مستضيفه حمام الأنف.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر مارسلان كوبكو في الدقيقة 24 لكن مكاري تعادل للضيوف في الدقيقة 64 ليحافظ الاتحاد المنستيري على سجله الخالي من الهزائم.

ويتصدر الاتحاد المنستيري جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من ست مباريات بينما رفع حمام الأنف رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر.

واحتاج اتحاد بنقردان إلى ركلتي جزاء في الشوط الثاني ليستعيد الانتصارات بتغلبه 2-1 على مستقبل سليمان الوافد الجديد.

ونفذ الركلتين البرازيلي ميليتو دوس سانتوس في الدقيقتين 56 و61 بينما قلص خميس المعواني الفارق للضيوف قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء.

Advertisements

ويملك اتحاد بنقردان 12 نقطة في المركز الرابع بينما يحتل مستقبل سليمان المركز 11 برصيد أربع نقاط. * الافريقي يقاوم الأزمة وواصل الافريقي سلسلة الانتصارات رغم الأزمة المالية التي يواجهها بالفوز 2-صفر على ضيفه شبيبة القيروان بفضل ثنائية باسيرو كومبواري مهاجم بوركينا فاسو.

وهذا الانتصار الخامس للافريقي في ست مباريات لكنه فقد ست نقاط من رصيده بعد عقوبة من الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب الديون.

وتقدم الافريقي للمركز السادس بتسع نقاط بينما يحتل شبيبة القيروان المركز 12 بين 14 فريقا ولديه ثلاث نقاط فقط.

وقال الأسعد الدريدي مدرب الافريقي "نسعى لمواصلة الانتصارات عبر شحن الروح المعنوية للاعبين لتجاوز الأزمة التي يعيشها الفريق.. شكرا للاعبين على المجهود الكبير".

وتراجع النجم الساحلي للمركز السابع بعد أن سقط على أرضه بالخسارة 2-1 أمام ضيفه البنزرتي.

وتقدم البنزرتي بثنائية حليم الدراجي في الدقيقة 18 والمالي أبو بكر تراوري في الدقيقة 68 قبل أن يقلص الليبي أنيس سلتو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.

ويملك النجم الساحلي سبع نقاط في المركز السابع لكن تتبقى له مباراتان ويملك البنزرتي نفس الرصيد من النقاط.

ومني نجم المتلوي بخسارته الخامسة على التوالي بعد هزيمته 2-صفر أمام هلال الشابة الوافد الجديد.

ويبقى رصيد نجم المتلوي خاليا من النقاط بينما يملك هلال الشابة سبع نقاط.

وواصل الملعب التونسي صحوته بالفوز 2-صفر على اتحاد تطاوين بفضل هدفي شهاب الزغلامي وأيمن الصفاقسي.

ورفع الملعب التونسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس بينما واصل اتحاد تطاوين التخبط ويقبع في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.