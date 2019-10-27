الوصل يحقق انتصاره الأول في الدوري الإماراتي

اسماء السيد - حقق الوصل انتصاره الأول في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 3-1 على مستضيفه الظفرة بفضل ثنائية من البرازيلي ويلتون سواريس ليبتعد عن ذيل الترتيب اليوم الأحد.
ورفع الوصل رصيده إلى أربع نقاط من خمس مباريات في المركز 12 بينما ظل رصيد الظفرة سبع نقاط في المركز السابع.
وهذا الانتصار الأول للوصل بعد تعادل واحد وثلاث هزائم متتالية في أول أربع جولات.
وافتتح البرازيلي فابيو دي ليما أهداف الوصل عندما تابع تسديدة قوية من ركلة حرة ارتدت من العارضة ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 15.
وتراجع الحكم في قراره عندما احتسب ركلة جزاء لصالح دي ليما في الدقيقة 32 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.
وفي الدقيقة 40 أضاف سواريس الهدف الثاني بتسديدة قوية من وضع انفراد لكن سهيل المنصوري قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة أرضية من مدى قريب على يسار حميد عبد الله حارس الوصل.
وحسم سواريس الفوز للوصل قبل النهاية بأربع دقائق عندما جعل النتيجة 3-1 بتسديدة هائلة من زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء.
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