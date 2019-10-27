الضغط يزداد على كانافارو بعد تعادل قوانغتشو









اسماء السيد - عدل قوانغتشو إيفرجراند متصدر الدوري الصيني لكرة القدم تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع هينان جياني اليوم الأحد لتزيد التكهنات بشأن مستقبل المدرب فابيو كانافارو.

وضمنت ركلة جزاء من باولينيو وضربة رأس من وي شيهاو خروج الفريق الفائز باللقب سبع مرات بالتعادل لكنه صدارته تقلصت إلى نقطة واحدة مع شنغهاي سيبج الذي انتصر 3-صفر على داليان يفانغ.

وفاز قوانغتشو مرة واحدة في آخر تسع مباريات بجميع المسابقات وقبل ثلاث جولات من النهاية تزيد التكهنات بشأن الإيطالي كانافارو الذي أعلن النادي أنه سيحضر "جلسة ثقافية للشركات" غدا الاثنين.

وكان قوانغتشو يأمل في تجاوز الخروج من دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني لكنه تأخر بعد دقيقتين فقط بهدف البرازيلي إيفو قبل أن يضاعف كريستيان باسوجوج الفارق قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول.

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وقلص باولينيو الفارق من ركلة جزاء بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني وأدرك وي التعادل بعد ذلك بأربع دقائق.

ويحتل بكين جوان المركز الثالث متأخرا بنقطة عن سيبج بعد تغلبه 3-1 على تيانجيان تيدا أمس السبت فيما ظل شاندونغ لونينغ رابعا بتعادله 1-1 مع جيانغسو سونينغ صاحب المركز الخامس.

وأحرز الإسرائيلي إيران زهافي هدفه 28 ليعادل رقم البرازيلي إلكيسون القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد والذي حققه في 2014 لكن ذلك لم يكن كافيا ليتفادى قوانغتشو ار أند إف الهزيمة 2-1 أمام هيبي سي.إف.إف.سي.

وتعادل شينتشين 4-4 مع وهان زال لكنه استمر في منطقة الهبوط فيما خرج تيانجين تيانهي متعادلا 2-2 مع بكين رينهي متذيل الترتيب.

ويحتل تشونغقينغ ليفان المركز السابع بعد انتصاره 1-صفر على شنغهاي شينهوا.