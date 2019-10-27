فيدرر يقهر دي مينو ويتوج بلقبه العاشر في بطولة بازل للتنس









اسماء السيد - عزز روجر فيدرر رقمه القياسي بالفوز بلقب بطولة بازل للتنس داخل القاعات في مسقط رأسه بعد أن سحق الاسترالي أليكس دي مينو 6-2 و6-2 اليوم الأحد.

ورفع اللاعب السويسري البالغ عمره 38 عاما رصيده إلى 103 ألقاب في الفردي بمسيرته ووصل إلى رقمه في بازل، التي كان صبيا يجمع الكرات فيها خلال وقت سابق، للمرة الثانية في مسيرته بعد أن نال لقبه العاشر في بطولة هاله في يونيو حزيران الماضي.

Advertisements

واغتنم فيدرر أربع من عشر نقاط كسر للإرسال ولم يفقد الإرسال ليحسم الانتصار خلال 68 دقيقة محققا لقبه الرابع هذا العام بعد دبي وميامي وهاله. وتبادل مع دي مينو الضربات من الخط الخلفي مبكرا حيث تبادلا 39 ضربة خلال تقدم فيدرر 2-1 قبل أن يكسر الإرسال مرتين ويحسم المجموعة الأولى.

وكان فيدرر شرسا في الإرسال وحافظ على قوته في المجموعة الثانية وتقدم 3-صفر بعد الفوز بخمسة أشواط متتالية قبل أن يتحكم دي مينو في الإرسال.

وكان نجاح دي مينو الوحيد في تأجيل نقطة حسم فيدرر للقاء التي لا مفر منها حتى سدد اللاعب البالغ عمره 20 عاما ضربة أمامية خارج الملعب ليحتفل الجمهور بفوز فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.