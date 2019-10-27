الريدز في الصدارة .. نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام ، تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الانفيلد، حيث اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وتوتنهام في إطار الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها عدد كبير من عشاق النجم المصري محمد صلاح، وتنطلق أحداث الشوط الاول من مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد الموافق 27-10-2019 في إطار الأسبوع العاشرة بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة ليفربول، حيث تتميز جميع مباريات الفريقين بالقوة والإثارة في ظل وجود الكثير من اللاعبين أصحاب المهرات العالية داخل صفوف الفريقين.

ستكون مباراة ليفربول ضد توتنهام منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي ان HD2 بتعليق خليل البلوشي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

هاري كين يسجل الهدف الأول لصالح توتنهام في الدقيقة الثانية من زمن المباراة بعد متابعة رائعة للكرة، وتصبح نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام الآن هي نقدم السبيرز بهدف دون رد، وتستغل المباراة.

ليفربول يضغط بقوة على دفاعات توتنهام بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الأول، والنتيجة مازالت تقدم توتنهام بهدف دون رد.

الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الاول، والنتيجة مازالت تقدم توتنهام بهدف دون رد.

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نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد توتنهام بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

بداية الشوط الثاني.

الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 52 عن طريق هندرسون.

الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 75 عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء، وتصبح نتيجة الشوط الثاني للمباراة هي تقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف.

نهاية المباراة بفوز ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري بعد مرور 10 جولات.