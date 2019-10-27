صلاح يقود ليفربول للتغلب على توتنهام في قمة إنجليزية نارية

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام، يستقبل نادي ليفربول الإنجليزي على ملعبه أنفليد نظيره توتنهام في الجولة العاشرة من مباريات البريميرليغ مساء اليوم الأحد 27/10/2019 في مواجهة مشوقة للغاية بين الفريقين على المستطيل الأخضر خاصةً في ظل تواجد صلاح وهاري كين على رأس القيادة الهجومية.

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ليفربول وتوتنهام

يستعين المدير الفني الألماني يورغن كلوب بخدمات الثلاثي الهجومي المرعب ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فرمينهو لأستعادة ذكريات نهائي مدريد الصيف الماضي في دوري الأبطال، لحصد نقاط القمة ضد توتنهام والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين مطارده المباشر مانشستر سيتي.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

ويحتل نادي ليفربول المركز الأول في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي ثانياً برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الليفر، ويحاول ليفربول زيادة الفارق في حال نجح بالفوز على توتنهام في لقاء اليوم على ملعب أنفليد.

التشكيل الرسمي للريدز في مباراة الليلة هو: حراسة المرمى : أليسون بيكر، خط الدفاع : أرنولد – روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – لوفرن، الوسط : فينالدوم، فابينيو – هندرسون، والهجوم : محمد صلاح – روبيرتو فيرمنيو – ساديو ماني.