نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الجولة العاشرة

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الانجليزي، قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير مباشر كورة أونلاين في الجولة العاشرة من المسابقة المحلية وذلك في السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وسيشارك النجم محمد صلاح بشكل أساسي لقيادة فريقه نحو تحقيق الانتصار ومواصلة التربع على صدارة جدول الترتيب.

ويعتبر النادي اللندني هو الضحية المفضلة للمهاجم المصري صلاح بعدما أحرز في شباكه ستة أهداف في آخر ثماني لقاءات بمختلف المسابقات المحلية والقارية، من بينها أربع أهداف بعد انتقاله إلى الريدز، كما شدد هاري كين على أهمية المواجهة الحاسمة ورفع راية التحدي في وجه المدافع العملاق فان دايك وأكد إنه بإمكانه التفوق عليه إذا لعب بشكل جيد مع زملائه.

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مباراة ليفربول وتوتنهام

وبعد مرور تسع جولات على بطولة البريميرليج يتصدر الأحمر الترتيب بعدما حقق 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مان سيتي الذي خاض لقاء إضافي، فيما يعاني أبناء المدرب ماوريسيو بوكتينيو كثيراً منذ انطلاقة الموسم الكروي الجديد بعد تأخره للمركز العاشر ولم ينجح في حصد سوى 12 نقطة فقط.

نتيجة ليفربول وتوتنهام اليوم

تشكيلة توتنهام الرسمية جاءت كالآتي: حارس المرمى: جازانيجا، الدفاع: أورييه – ألدرفيريلد – سانشيز – روز، الوسط: وينكس – سيسوكو – إريكسين – ديلي آلي، وفي الهجوم: سون، كين.

يورجن كلوب أعلن عن تشكيلة لاعبيه وهي: أليسون – روبيرتسون – فان ديك – لوفرين – أرنولد – فابينيو – هيندرسون – فينالدوم – ماني – فرمينيو – صلاح.