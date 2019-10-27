ملخص مباراة النصر والهلال 2-1 في الجولة الثامنة بالدوري السعودي

ملخص مباراة الهلال والنصر، المباراة تلعب في تمام الساعة السابعة و 55 دقيقة بتوقيت الرياض وتلعب المباراة على ملعب جامعة الملك سعود، هو الملعب الذي يسع إلي اكثر 25 ألف متفرج سيكون معظمهم من جمهور نادي الهلال صاحب الملعب في تلك المباراة، وسيكون العدد الأقل لجمهور العالمي نادي النصر.

سيكون عبد الرزاق حمدالله جاهز تماماً خلال تلك المواجهة لقيادة هجوم نادي النصري برفقة مواطنه نور الدين أمرابط، والجناح النيجيري أحمد موسي، وسيبحث النصر في تلك المباراة لتقليص فارق النقاط مع الهلال المتصدر، من اجل الحصول على دفعة معنوية كبيرة في مشوار الدفاع عن لقب الدوري السعودي الذي حققه الموسم الماضي.

الهلال المنتشي لصعوده إلي نهائي دوري أبطال أسيا ويلعب على أرضية ميدانه سيكون امامه فرصة كبيرة لتوسيع فارق النقاط بينه وبين غريمه إلي 11 نقطة، ويحلق في الصدارة براحة كبيرة قبل خوض العديد من المباريات الفترة المقبلة قد تجعله يفقد بعض النقاط خاصة إذا نجح في الفوز بدوري أبطال أسيا والتأهل لكأس العالم للاندية.

ملخص مباراة الهلال والنصر