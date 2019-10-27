نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد 27-10-2019 في الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم، تقام مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة في الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي 2019 تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الانفيلد معقل فريق ليفربول ووسط جماهيره في واحدة من أقوي مباريات الدوري الإنجليزي، والتي تشهد الكثير من المتابعة الإعلامية والجماهيرية، ويقدم ليفربول مستوي مميز خلال هذا الموسم، ويسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات بالفوز على توتنهام اليوم، كما ستكون مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت مباشرة وذلك من خلال قناة بي ان HD2، بتعليق خليل البلوشي.

مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

نجح ليفربول في تحقيق التعادل خلال الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام فريق مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والمتعة، وسيحاول ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح في الفوز على توتنهام على ملعبه ووسط جماهيره من أجل الحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويسعى الريدز لتحقيق الفوز خلال جميع مبارياته في البطولة من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

ويضم تشكيل ليفربول اليوم أمام توتنهام في لاجولة العاشرة للدوري الإنجليزي كلا من: أليسون، ألكساندر أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

انطلقت الآن أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي للمحترفين.

الهدف الأول لصالح توتنهام في الدقيقة الأولي من زمن المباراة عن طريق هاري كين، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح توتنهام.

ضغط من جانب ليفربول لتعديل نتيجة المباراة بعد الهدف السريع الذي دخل مرماه.

وصلنا للدقيقة 20، ومازالت نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام حتى الىن هي تقدم توتنهام بهدف دون رد، ومحمد صلاح يضيع هدف التعادل.

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ضغط رهيب للريدز على مرمي توتنهام قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

انتهت الىن أحداث الشوط الاول من اللقاء المثير والقوي بتقدم توتنهام على ليفربول بهدف وحيد دون رد.

بداية الشوط الثاني.

الهدف الاول لصالح هيندرسون في الدقيقة 52 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة هي التعادل بهدف لكل فريق.

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني للريدز من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

نهاية المباراة بفوز ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.