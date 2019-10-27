مران الأهلي اليوم بـ12 لاعبا فقط بعد غياب الخماسي الأجنبي

منح النادي الأهلي الخماسي الأجنبي لاعبو الفريق الأول لكرة القذم بالنادي الأهلي، وليد أزارو وأليو ديانج وعلي معلول ووجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا الإذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر بالسفر إلى بلادهم لقضاء إجازة قصيرة، على أن يعودوا إلى القاهرة يوم 29 من الشهر الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لخوض المعسكر الخارجي، أما بالنسبة أليو ديانج لمنتخب مالي الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

يذكر أن الفريق الأحمر قد استأنف مساء اليوم الأحد تدريباته على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، كما أن مران الأهلي اليوم شهد 12 لاعبًا فقط، وهم: حسين السيد وشريف إكرامي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعلي لطفي ورامي ربيعة وحسام عاشور وأحمد الشيخ وسعد سمير ومروان محسن ومحمود وحيد .