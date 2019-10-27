تعرف على قائمة تشكيل منتخب مصر ويضم أحمد جمعة رامي ربيعة رسميا

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كشف كاتبن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقرر له يوم 5 نوفمبر القبل، ضمن استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون والتي ستنطلق يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.
وجاءت قائمة المنتخب الوطني تشمل 32 لاعبا وهم:
- أحمد فتحي (الاهلي)
- محمد الشناوي (الاهلي)
- محمود وحيد (الاهلي )
- محمد مجد افشه (الاهلي)
- حسين الشحات (الاهلي )
- عمرو السولية (الاهلي )
- حمدي فتحي ( الاهلي)
- محمد هاني (الاهلي )
- ايمن اشرف (الاهلي )
- رامي ربيعه (الاهلي )
- محمد عوّاد (الزمالك )
- محمود علاء (الزمالك )
- عبدالله جمعه ( الزمالك )
- طارق حامد (الزمالك)
- احمد السيد زيزو (الزمالك )
- رجب بكار (بيراميدز)
- محمد حمدي (بيراميدز )
- عمر جابر( بيراميدز )
- عبد الله السعيد (بيراميدز )
- محمد فاروق (بيراميدز )
- اسلام عيسي (بيراميدز )
- محمد بسام (طلائع الجيش)
- باهر المحمدي (الاسماعيلي )
- حسام حسن (سموحة )
- مروان حمدي (وادي دجله)
- احمد جمعه (المصري )
- أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)
- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)
- محمد النني (بشكتاش التركي)
- أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)
- محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي )
- محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).