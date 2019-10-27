تعرف على قائمة تشكيل منتخب مصر ويضم أحمد جمعة رامي ربيعة رسميا

كشف كاتبن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقرر له يوم 5 نوفمبر القبل، ضمن استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون والتي ستنطلق يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني تشمل 32 لاعبا وهم: