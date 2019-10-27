حمدالله يقود النصر لحسم ديربي الرياض في أرض منافسه

إليكم ملخص مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي لكرة القدم، المواجهة المصيرية بين الفريقين ستكون فارقه في مستقبل المنافسة على الدوري السعودي خلال الموسم الحالي 2019/2020، لذلك سيدخل كل فريق اللقاء وعينه على الفوز بالثلاث نقاط وتعطيل المنافس الأخر، في مباراة يصعب على الجميع التكهن بينتيجتها.

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والهلال في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتلعب المباراة على ملعب جامعة الملك سعود الدولي في درجة حرارة مناسبة تصل إلي 25 درجة مئوية، وتبث المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD، وسيعلق عليها المعلق الرياضي فهد العتيبي.

مباراة الهلال والنصر

ويدخل الهلال لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلي نهائي دوري ابطال اسيا لكرة القدم بعد تفوقه على السد القطري بنتيجة 6-5 في مجموع اللقاءين، كما يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي حتي الآن دون أى خسارة في النقاط ويسعى الفريق خلال تلك المواجهة لتأكيد قوته واستمرار تفوقه في الأسابيع الماضية منذ بداية الموسم.

ملخص الهلال والنصر