شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك.. والأهلى رقم "1" فى قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتساح أهلاوى فى قائمة منتخب مصر، التى أعلن عنها حسام البدرى من أجل الدخول فى معسكر مغلق يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة، وجود 10 لاعبين من الأهلى، وهو العدد الأكبر للاعبين من فريق واحد، فيما تفوق بيراميدز على الزمالك فى العدد، حيث ضم البدرى 6 لاعبين من الفريق السماوى مقابل 5 من القلعة البيضاء.

ومن الأهلى ضم كلاً من.. محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى أفشة ومحمد هانى وأيمن أشرف.

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وضم من بيراميدز كلاً من.. رجب بكار ومحمد حمدى، وعبد الله السعيد، ومحمد فاروق، وإسلام عيسى، وعمر جابر.

فيما انضم من الزمالك كلاً من.. محمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة وطارق حامد ومحمود علاء.

محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

وشملت القائمة 32 لاعبا هم :