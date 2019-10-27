شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد: جاهز تماما للمشاركة فى أمم افريقيا وتحقيق حلم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبى، أن جميع اللاعبين فى حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق إنجاز يُحسب لهم ولمنتخب مصر الأوليمبى بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

قال طاهر فى تصريحات صحفية، أن المنتخب الأوليمبى يستعد بكل قوة لأمم افريقيا تحت 23 سنة ، مشددا على أنه جاهز للمشاركة فى حالة رغبة الجهاز الفنى فى الدفع به فى أى وقت خاصة بعد اكتمال شفائه من الإصابة التى لحقت به.

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تابع أن المنتخب الأوليمبى يمتلك فى قائمته حلولا وبدائل كثيرة وهو شئ إيجابى للغاية، مضيفا ان التدريبات تشهد منافسة قوية وشريفة فى نفس الوقت لحجز مكان فى القائمة النهائية المشاركة فى البطولة.

أشار مهاجم المقاولون إلى أن المنتخب يسعى للعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، وكل لاعب له دور دفاعى موضحا أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى يكون له مهام دفاعية سواء مع المنتخب أو ناديه الانجليزى.