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شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تحجز المقعد الأول لمصر في ربع نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي وكانت الشربيني قد حصدت اللقب الثالث في تاريخها بعد الفوز على نور الطيب في المباراة النهائية.
وتترقب نور الطيب مواجهة الفائز من مباراة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا والتي تجمعها بالإنجليزية أليسون ويترز في دور ال 16.
نور الطيب (2)
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