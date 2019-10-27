شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يخوض مرانا تأهيلياً بـ"جيمانزيوم" الزمالك فى إجازة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك، مراناً تأهيلياً فى صالة الجيمانزيوم بالقلعة البيضاء، اليوم الأحد، رغم حصول الفريق على أجازة لمدة 6 أيام تنتهى يوم الخميس المقبل.

وخضع جنش لعمليات التأهيل اليوم استعداداً لسفره، الشهر المقبل، إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لآخر الفحوصات الطبية تحت إشراف الطبيب المعالج له بعد العملية الجراحية التى أجراها بسبب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى، وذلك لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية عقب ذلك الفحص.

يذكر أن مسئولو الزمالك قد قاموا بالتأكيد لجنش بتعديل عقده خلال الفترة القادمة، بعد الجلسة التى جمعته خلال الفترة الماضية مع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض وحصل جنش على وعد من مسئولى الزمالك بأن يكون تعديل العقد الخاص به عقب الانتهاء من مواجهة الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجيلها لأجل غير مسمى ونظرا لانشغال مسئولى الأبيض فى الفترة الحالية بالتحضيرات لارتباطات الفريق المختلفة وخاصة لقاء جينيراسيون فوت السنغالى، المحدد له يوم 24 من الشهر الجارى أدى إلى الاستقرار على تعديل بالاتفاق مع جنش على تعديل عقده خلال فترة التوقف القادم.

وحصل فريق الزمالك على راحة سلبية نظراً لتوقف بطولة الدوري بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي بمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا بجانب ارتباط المنتخب الأول بمواجهتين مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر المقبل، في تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.