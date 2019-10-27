شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم زيزو مع الزمالك قبل انضمامه لمنتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، إلى قائمة المنتخب الوطنى الذى يستعد للدخول فى معسكر مغلق فى إطار الإعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، لأول مرة فى تاريخه، ليُصبح عدد لاعبى الأبيض المنضمين لمعسكر الفراعنة 5 لاعبين وهم: محمود علاء وطارق حامد ومحمد عواد وعبد الله جمعة بجانب زيزو، ظهر اللاعب بمستوى جيد مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة الأمر الذى جعل حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، يقرر ضمه لمعسكر الفراعنة، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه "زيزو" منذ انضمامه للأبيض لينضم لصفوف الفراعنة..

- زيزو مع الزمالك الموسم الماضى

ضم الزمالك أحمد سيد "زيزو"، خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، ليشارك مع الفريق فى 24 مباراة بواقع 15 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية وقدم مستوى جيد ليصبح أحد العناصر الأساسية فى تركيبة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الأسبق للفريق وكان هدفه الحاسم فى فوز الزمالك بنهائى الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نهضة بركان المغربى أبرز ما سجله اللاعب لفريقه فى فترته الأولى مع الأبيض ليتوج مع الفريق بلقب البطولة الأفريقية.

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- زيزو مع الزمالك فى الموسم الجارى

تطور أداء أحمد سيد زيزو، مع الزمالك هذا الموسم، عن الموسم الماضى، ليلفت الأنظار حوله، بعدما ساهم فى حسم العديد من المباريات لصالح الأبيض، حيث شارك فى 4 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، بواقع 339 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفين، حيث كانت البداية أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الأولى بالمسابقة وشارك لمدة 90 دقيقة صنع خلالهم هدف الفوز للفريق فيما شارك فى الجولة الثانية أمام مصر للمقاصة لمدة 74 دقيقة وأحرز هدف الفوز للأبيض.

كما أحرز هدف الزمالك الثانى فى مباراة المقاولون العرب، التى جمعت بينهما فى المباراة المُقدمة من الجولة الخامسة من مسابقة الدورى، فيما صنع الهدف الأول ايضًا الذى أحرزه فرجانى ساسى أما عن مشاركاته فى دورى أبطال إفريقيا فشارك فى مباراتين بواقع 104 دقيقة، وكانوا أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى إطار منافسات دور الـ32 بالبطولة الإفريقية، حيث شارك فى مباراة الذهاب لمدة 14 دقيقة، ثم شارك فى مباراة الإياب لمدة 90 دقيقة.