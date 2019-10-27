الطيران يتعادل مع المعادى 1 / 1 فى دورى الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز للكرة النسائية ، وشهدت تعادل المعادي واليخت مع الطيران 1-1 في المباراة التى تأجلت من يوم الجمعة الماضي لانشغال ملعب المعادي بالجمعية العمومية للنادي.
وأحرزت للمعادي منى منير وتعادل الطيران في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء أحرزتها ندا نصر .
وكانت مباراة وادى دجلة مع الترام قد شهدت تعادل دجلة والوصيف بهدفين لكل فريق فى المباراة التى أقيمت الجمعة .
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